ترجيح بسحب اليد من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

2019/06/20 | 10:56

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بغداد :سومر نيوز

رجحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، سحب اليد من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إن لم يعمل بصورة ...

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