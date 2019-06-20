ميركل: يجب ان يحظى الكرد بأكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي في العراق

2019/06/20 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تأييدها للكرد بإقليم كردستان العراق.

وقالت ميركل، يجب أن يحظى الكرد في العراق بأوضاع عادلة، ويحظوا بأكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي في العراق، مشيرةً بأنها تعارض قيام دولة كردية مستقلة، لأن الأمر لن يكون بمصلحة المنطقة بحسب قولها.

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