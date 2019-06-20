الحشد والاتحادية يرصدان تحركات لداعش في سامراء ويعالجانها بالقصف الدقيق

2019/06/20 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت قوة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الخميس، تحركات لداعش بواسطة الكاميرات الحرارية في سامراء، فيما قامت بمعالجتها بالقصف الدقيق.وقال موفدنا ان، قوة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية المرابطة في اهوار سامراء بمحافظة صلاح الدين رصدت، صباح اليوم، تحركات لعناصر داعش وتمت معالجتها من قبل قواتنا من خلال قصفها بدقة.

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