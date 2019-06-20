انطلاق فعاليات الحفل التأبيني لتخليد شهداء سبايكر في بغداد

2019/06/20 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق اليوم، الخميس، الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة سبايكر ببغداد الذي اقامته لجنة تخليد المجزرة التابعة للحشد الشعبي .وحضر الحفل جمع غفير من قيادات وآمري ألوية الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات وسياسيين وشخصيات اكاديمية وعشائرية، فضلا عن عدد من عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي.ويأتي احياء هذه الذكرى في كل عام لتذكير ...

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