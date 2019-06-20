القبض على متهمين بالارهاب والسرقة والمخدرات في بغداد

2019/06/20 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن القاء القبض على متهمين بالارهاب والسرقة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/ نسخة منة، ان ” قوتين من اللوائين (44) الفرقة الحادية عشر و(54) الفرقة السادسة بالاشتراك مع استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد، القت القبض على ثلاثة إرهابيين اثنين منهم ضمن منطقة الاعظمية […]

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