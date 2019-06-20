الفضل شلق - الاستبداد ٢٤ – النيوليبرالية، وحكم العسكر في النظام العالمي الجديد، وصفقة القرن

2019/06/20 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق الفرق بين الليبرالية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية والنيوليبرالية التي تحكم العالم الآن هو بين الحكم بالتفاوض والحكم بالأمر.ما سمي بدولة الرعاية الاجتماعية في ظل الليبرالية هو وضع قام على التفاوض بين السلطة الرأسمالية والفئات الشعبية، العاملة منها على الأخص، حول دور الدولة في المجتمع، وحول الحقوق التي يجب أن تنالها الطبقات الدنيا من أجل تفادي الفقر المدقع.تقديمات المعالجة الصحية المضم......

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