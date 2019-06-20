رابطة المصارف تحتفل بصدور وتوقيع كتاب النصيري الجديد ضوء في آخر النفق

2019/06/20 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

احتفلت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاربعاء، بصدور الكتاب الجديد لمستشار الرابطة الأستاذ سمير النصيري ورعى الاحتفال وحضره محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق والمستشار المالي للسيد رئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ونائب محافظ البنك المركزي د.



منذر الشيخلي ومستشار البنك المركزي وليد عيدي ورئيس رابطة المصارف وديع الحنظل والمدير العام للدائرة الادارية في البنك المركزي صالح ماهود ود.



اكرام عبدالعزيز المدير العام في الهيئة الوطنية للاستثمار والمدير العام للمصرف الصناعي عضو خلية الاعلام الحكومي عبد الزهرة الهنداوي وأساتذة وممثلين للجامعات العراقية ورئيس وأعضاء لجنة التنسيق الأكاديمي والنخب الاقتصادية وأعضاء مجالس الادارة والمدراء العامين والمدراء المفوضين وممثلين للمصارف الحكومية والخاصة العراقية والعربية وممثلين لمنظمات القطاع الخاص والنخب الاعلامية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والعربية ورجال أعمال بارزين.

وقد ابتدأ الاحتفال بكلمة تقييمية لمعالي محافظ البنك المركزي أشاد فيها بالجهد الثقافي والفكري في المجال الاقتصادي والمصرفي وبالأسلوب الواقعي والتحليلي للمؤلف النصيري والهادف إلى تدوين وتوثيق المنجزات المتحققة و النقاط المضيئة في مسيرة الصمود الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في احلك ظروف عانى منها العراق خلال السنوات الخمسة الماضية وقد أطلق تسمية (الضوء في بداية النفق )على النصيري واعتبار إصداره لأربعة مؤلفات في فترة سنوات الصدمتين الاقتصادية والأمينة جهد وطني متميز .



مؤكدا انه كان يقرأ مؤلفات النصيري من الغلاف الى الغلاف لأهمية طروحاته وواقعيتها وإمكانية مقترحاته وتوصياته على التطبيق، كما تحدث د مظهر محمد صالح مشيدا بالنصيري مؤكدا أن شمول كتاباته تحليلات ورؤى ومقترحات منهجيه تدخل ضمن إطار الاقتصاد الكلي تعتبر اضافه مهمه للمكتبة الاقتصادية العراقية وقد تحدث زملاء المؤلف واشادوا بالدور الذي قام به النصيري في توثيق مسيرة البنك المركزي والقطاع المصرفي العراقي وباركوا له هذا الإنجاز وكان المتحدثون على التوالي د.



منذر الشيخلي ووليد عيدي ود.



ستار البياتي ود.



اكرام عبد العزيز وعبد الزهره الهنداوي.

ثم عرض سمير النصيري مسيرته مع تأليف الكتب والتركيز على محتويات كتابه الجديد والذي تضمن أربعة فصول وستون ملحقا وبعدد ٢٠٤ صفحات مع ملاحق بالوثائق والجداول.



وفي ختام حفل العرس والفرح الاقتصادي بتكريم النصيري من قبل محافظ البنك المركزي ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية ومصرف اشور الدولي والشركة العالمية البطاقة الذكية .ثم باشر النصيري بإهداء وتوقيع نسخ من كتابه على المدعوين ووسائل الإعلام.

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