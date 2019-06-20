2019/06/20 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ هيئة اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﺣـــﻤـــﺪ اﻟــــﺴــــﺎﻋــــﺪي، ﺷﻤﻮل ﺟﻤﻴﻊ اصحاب العقود بحقوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ ان ذلك جاء بعد ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ.ونقلت صحيفة الصباح عن الساعدي في تصريح واطلعت عليه وكالة صدى , ان “قرار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻮزراء ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺪة اﺷـــﻬـــﺮ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻻﺟــــﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻰ ﻋــﻘــﻮد داﺋــﻤــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﻮزارات اﺗﺎح ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد تؤكد شمول اصحاب العقود بحقوق التقاعد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تؤكد شمول اصحاب العقود بحقوق التقاعد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تؤكد شمول اصحاب العقود بحقوق التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).