2019/06/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد في وزارة الداخلية، الخميس، القبض على متهم غير صوته لصوت امرأة باتصال هاتفي لتشويه سمعة وزارة الداخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص غير صوته لصوت امرأة بهدف الإساءة لسمعة الداخلية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص غير صوته لصوت امرأة بهدف الإساءة لسمعة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).