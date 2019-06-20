الحشد: قصف تحركات داعش بعد رصدها بكاميرات حرارية في سامراء

2019/06/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الخميس، رصد تحركات لداعش بواسطة الكاميرات الحرارية في سامراء ومعالجتها بالقصف الدقيق.

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