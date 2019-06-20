عمليات بغداد: اعتقال اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في حي الجهاد

2019/06/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة في منطقة حي الجهاد.

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