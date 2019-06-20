الحج والعمرة تحدد موعد استحصال التأشيرات من السفارة السعودية

2019/06/20 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيسها، خالد العطية، اعلن البدء باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم حج هذا العام اعتبارا من يوم الاحد المقبل".وكان المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حسن فهد الكناني، ذكر في بيان سابق، ان" العطية التقى السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري وجرى الاتفاق على ان يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".انتهى..م.م

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