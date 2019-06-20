متنبئ جوي: انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة خلال هذه الايام

2019/06/20 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم الخميس، ان" تشهد البلاد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة بسبب تأثير الحوض العلوي البارد والكتلة الهوائية المعتدلة القادمة من شرق اوروبا".

وقال الموسوي في نشرة مفصلة لحالة الطقس خص بها موقع "الغدير"، انه" اعتبارا من الأثنين القادم ولغاية نهاية الاسبوع المقبل متوقع ارتفاعا كبيرا جدا في درجات الحرارة لتكون فوق معدلاتها السنوية بكثير بسبب عودة نشاط المنخفض الحراري الهندي الموسمي حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 50 مئويا في مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد".واضاف الموسوي، لقد" اشرنا سابقا يعود سبب الانخفاض المفاجئ والارتفاع في درجات الحرارة بسبب تذبذب المنخفض الحراري الموسمي ونشاط المحيط الهندي والدوامة القطبية تسبب دفع حار رطب من الجنوب ودفع بارد معتدل من الشمال وشرق اوربا..مما يسبب تذبذب بدرجات الحرارة مابين ارتفاع وانخفاض".واشار الى ان" التوقعات للانخفاض واضح وكبير في درجات الحرارة خلال النصف الاول من الشهر القادم تموز وتكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي الى اقل بعدة درجات كما اشرت بسبب تذبذب المنخفض الهندي الحراري الموسمي خلال هذه السنة ونزول كتل معتدلة قادمة من اوروبا".

انتهى..م.م

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