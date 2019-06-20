2019/06/20 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعايات مهرجان ايام اوروك الثقافية اليوم الخميس، الفعاليات التي احتضنتها محافظة المثنى بمشاركة واسعة من الفنانين العراقيين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق فعايات مهرجان ايام اوروك الثقافية بمحافظة المثنى بمشاركة واسعة من الفنانين العراقيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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