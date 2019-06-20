ماذا سيبحث نيجرفان مع الرئاسات الثلاث؟؟

2019/06/20 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف مصدر في رئاسة كردستان العراق، عن زيارة، نيجرفان بارزاني، اليوم الخميس، الى بغداد للقاء عدد من مسؤوليها.وقال المصدر، ان” بارزاني سيلتقي خلال الزيارة رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان للتباحث حول الملفات المشتركة”.

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