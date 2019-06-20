مجرد رأي حول تبادل الأدوار بين أمريكا وإيران

2019/06/20 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري لا يخفى على العالم أجمع بأن المقاومة العراقية الوطنية الباسلة بين الاعوام 2003 و 2011 لقنت أمريكا درسا لن تنساه أبداً ، واستنزفتها وكبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة...أكمل القراءة ←

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