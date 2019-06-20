2019/06/20 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:احمد جاسم البصري لم يكن مقتدى الصدر في يوما من الايام مستقرا في تخطيطه وعمله السياسي والاجتماعي ، فالرجل اشبه بالمراهق الذي ينفعل لاتفه الامور وكثيرة هي قراراته التي يرجع...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر … وقيادة القطيع) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر … وقيادة القطيع) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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