مقتدى الصدر … وقيادة القطيع

2019/06/20 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد جاسم البصري لم يكن مقتدى الصدر في يوما من الايام مستقرا في تخطيطه وعمله السياسي والاجتماعي ، فالرجل اشبه بالمراهق الذي ينفعل لاتفه الامور وكثيرة هي قراراته التي يرجع...أكمل القراءة ←

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