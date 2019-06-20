تظاهرات طلابية في اقليم كوردستان

2019/06/20 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر المئات من طلاب الصفوف المنتهية في مرحلة الاعدادية يوم الخميس في كل من اربيل عاصمة اقليم كوردستان، ومدينة السليمانية احتجاجا على الاخطاء التي وردت في الاسئلة الوزارية في الامتحانات النهائية.

وتظاهر المئات امام مجلس وزراء الاقليم في اربيل ، و وسط مدينة السليمانية مطالبين وزارة التربية والتعليم في كوردستان بتدارك الاخطاء التي رافقت العملية الامتحانية.

وقال متظاهرون لعدد من وسائل الاعلام ان الاخطاء التي وردت في الاسئلة كثيرة وخاصة في مواد الانكليزي، والعربي، والكوردي حيث عدوها بأنها "كانت كارثية"، والمضي باعتمادها اجحاف كبير وسيؤثر على معدلات النتائج.

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