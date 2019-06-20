2019/06/20 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مدينة نوريلسك الروسية الصناعية بشمال سيبيريا،امس الاربعاء، حدثا غريبا وهو تجول دبة قطبية في شوارعها وهي مبتعدة عن موطنها الاصلي بمئات الاميال.وقال خبير الحياة البرية أوليج كراشيفسكي الذي صور الدبة عن قرب إن سبب وصولها إلى المدينة لم يتضح لكنها ربما ببساطة ضلت طريقها، وتابع أن عيونها كانت دامعة وربما لا تبصر جيدا.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبة قطبية تتجول داخل مدينة روسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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