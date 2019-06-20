2019/06/20 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة العمل ولاشؤون الاجتماعية المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مذكرة تفاهم تهدف الى توطيد العلاقات وتعزيز الشراكة بين الطرفين.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صددى، ان “دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعاً مع ممثلي المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (icmpd) لمناقشة مذكرة تفاهم تهدف الى توطيد العلاقات وتعزيز الشراكة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي لتطوير سياسيات الهجرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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