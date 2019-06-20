2019/06/20 | 11:49

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الامام الخامنئي: اعداء ايران حاولوا اسقاطها بالفتن الطائفية والعنصرية

الخميس

20

حزيران

2019 :

11:43 am

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اكد قائد الثورة الاسلامية آالامام الخامنئي بان الاعداء حاولوا في

الاعوام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية، اسقاط الجمهورية الاسلامية

عبر اثارة الفتن الطائفية والقومية، الا ان الشباب المؤمن والثوري قد

احبط تلك المؤامرة.

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