الاعلان عن موعد استحصال تأشيرات دخول الحجاج العراقيين الى السعودية

2019/06/20 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حددت الهيئة العليا للحج والعمرة، موعد استحصال التأشيرات من السفارة السعودية ببغداد لموسم حج هذا العام.

وذكر بيان للهيئة تلقت "العهد نيوز" نسخة

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