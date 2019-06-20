التجارة تكشف عن نجاحها في تأمين خزين استراتيجي لمواد البطاقة التموينية

2019/06/20 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، عن نجاحها في تأمين خزين استراتيجي يكفي لاربعة اشهر من المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية، فيما اعتمدت آلية

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