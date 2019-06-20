ائتلاف العبادي يحذر من

2019/06/20 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حذر ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الخميس، من دولة عميقة جديدة، تكون اعمق من الدولة العميقة الحالية، من خلال سيطرة جهات على ملف الدرجات الخاصة.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان صحفي تلقته "سكاي برس" ان "ائتلاف النصر، مع انهاء ملف الدرجات الخاصة بأسرع وقت ممكن، ...

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