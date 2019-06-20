الخدمات النيابية تكشف عن هدر مالي بقيمة 34 مليار دينار بمشاريع مطار النجف

2019/06/20 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الخميس، عن وجود هدر مالي يقدر بـ34 مليار دينار في مشاريع مطار النجف، مشيرا إلى أن مليارات الدنانير صرفت على مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشاريع تجهيز المعدات داخل مطار النجف خصصت لها مليارات لكن لا وجود […]

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