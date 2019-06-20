2019/06/20 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان ،مع نظيره الإيراني محمد شريعت مداري في جنيف تبادل الخبرات في الشأن الاجتماعي.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى , ان ” وزير العمل عبد الزمان التقى نظيره الإيراني مداري في جنيف وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير القدرات البشرية لاتحادات العمال وارباب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يبحث مع نظيره الايراني تبادل الخبرات في الشأن الاجتماعي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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