البدء باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية بداية الاسبوع المقبل

2019/06/20 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، عن البدء باستحصال تأشيرة الحج لهذا العام من السفارة السعودية في بغداد بداية الاسبوع المقبل.

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