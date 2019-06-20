2019/06/20 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة في منطقة حي الجهاد.وقالت القيادة في بيان تلقاه “النعيم نيوز ”، إن “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهم مادة الكرستال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في حي الجهاد النعيم نيوز.

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