ﺷﻤﻮل ﺟﻤﻴﻊ الموظفين من “اصحاب العقود” بحقوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

2019/06/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ هيئة اﻟــﺘــﻘﺎﻋﺪ اﻟــﻌــﺎﻣﺔ اﺣـــﻤـــﺪ اﻟــــﺴــــﺎﻋــــﺪي ،اليوم الخميس، عن ﺷﻤﻮل ﺟﻤﻴﻊ اصحاب العقود بحقوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.وقال الساعدي في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية وتابعتها “يس عراق”، ان “قرار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻮزراء ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺪة اﺷـــﻬـــﺮ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻻﺟــــﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻰ ﻋــﻘــﻮد داﺋــﻤــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﻮزارات اﺗﺎح ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ”.واﺿﺎف، ان “اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻨـــﺤـــﺖ […]

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