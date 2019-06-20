الحوثيون يستهدفون تجمعا للجيش السعودي بصاروخ باليستي

2019/06/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني NNC أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية شن هجوم على تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي من طراز “بدر-F” قبالة نجران جنوبي المملكة.ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن المتحدث الرسمي باسم قواتهم المسلحة العميد يحيى سريع، أن الضربة الصاروخية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في منطقة الصوح قبالة نجران، مشيرا إلى أن الضربة […]

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