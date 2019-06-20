2019/06/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان “الفتوّة في الإسلام” أقام مكتب سماحة المرجع الديني محمد اليعقوبي دام ظلّه مساء الثلاثاء المنصرم، في الخامس عشر من شوّال بدمشق، ندوة فكرية بحضور الشيخ الدكتور حيدر نور الدين والشيخ الاستاذ جمال جزّان و حفل من رجال الدين الأكارم و طلبة الحوزات العلمية.وتناول الشيخ حيدر نور الدين في كلمته الافتتاحية مفهوم الفتوة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجع اليعقوبي في دمشق يقيم ندوة بعنوان “الفتوّة في الإسلام” النعيم نيوز.

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