2019/06/20 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في بغداد.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الامانة وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية، تم رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين تمثل الموقع الاول بأفران ومخابز وزارة الدفاع في منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة وكالة خطوة برس.

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