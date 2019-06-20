التقاعد العامة تصدر قرارا يخص موظفي العقود

2019/06/20 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ هيئة اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﺣـــﻤـــﺪ اﻟــــﺴــــﺎﻋــــﺪي، ﺷﻤﻮل ﺟﻤﻴﻊ اصحاب العقود بحقوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ ان ذلك جاء بعد ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ.وذكر الساعدي في تصريح صحفي “قرار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻮزراء ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺪة اﺷـــﻬـــﺮ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻻﺟــــﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻰ ﻋــﻘــﻮد داﺋــﻤــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﻮزارات اﺗﺎح ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ”.واﺿﺎف اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺪي ان […]

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