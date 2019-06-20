موقف محرج لرجل بدين أراد ركوب دراجة – فيديو

2019/06/20 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرض رجل لموقف محرج للغاية بسبب وزنه الزائد.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، حاول شاب اصطحاب الرجل في جولة على الدراجة بينما يجلسه خلفه، وهنا قفز الرجل بقوة على مؤخرة الدراجة لتتحطم ساقطة به أرضا.

نهض الشاب لتفحص دراجته ليجدها قد تلفت من الخلف بالكامل والرحل يتألم أرضا من قوة السقوط.

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