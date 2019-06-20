نائب يكشف عن تخويل مشروط لعبد المهدي باختيار وزيري الداخلية والدفاع

2019/06/20 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز, الخميس, عن اتفاق بين تحالفه وتحالف الاصلاح بتخويل رئيس الوزراء عادل المهدي باختيار وزيري الداخلية والدفاع وفق شروط محددة.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اتفاقا جرى بين تحالفي البناء والاصلاح افضى الى تخويل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باختيار وزيري الداخلية والدفاع وفق شروط محددة”، مرجحا […]

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