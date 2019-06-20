ماذا سيبحث نيجرفان مع الرئاسات الثلاث؟؟

2019/06/20 | 12:00

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بغداد :سومر نيوز

كشف مصدر في رئاسة كردستان العراق، عن زيارة، نيجرفان بارزاني، اليوم الخميس، الى بغداد للقاء عدد من مسؤو...

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