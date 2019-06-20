2019/06/20 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي على أهمية دعم المشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال توسيع نطاق العمل مع المنظمات الدولية لتحقيق البرامج والاهداف خدمة للشعب العراقي بأطيافه كافة.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء , ان الغزي التقى ممثلي البنك الدولي ساروج كومار، ويارا سالم ممثلة البنك الدولي في العراق، لبحث سبل تعميق التعاون المشترك، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامين العام لمجلس الوزراء يشيد بعمل البنك الدولي و يؤكد أهمية دعم المشاريع في عموم البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامين العام لمجلس الوزراء يشيد بعمل البنك الدولي و يؤكد أهمية دعم المشاريع في عموم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).