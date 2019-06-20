وصول رئيس اقليم كرستان الى بغداد

2019/06/20 | 12:03

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بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر مطلع، الخميس (20 حزيران 2019)، بوصول رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نيجرفان بارزاني وصل اليوم الى العاصمة بغداد للقاء عدد من مسؤوليها، بعد توليه منصب رئيس إقليم كردستان".

وكان مصدر في رئاسة الإقليم، قد أفاد الخميس (20 حزيران 2019)، بأن بارزاني سيلتقي خلال الزيارة رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان للتباحث حول الملفات المشتركة".

وأدى نيجيرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، اليمين الدستورية رئيساً لاقليم كردستان، بحضور 1200 شخصية محلية ودولية.

وأكد بارزاني، السبت 15 حزيران 2019، خلال استقباله وفداً ألمانياً رفيعاً أن "العلاقات بين أربيل وبغداد وخاصة مع عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق الاتحادي، في افضل حال"، مشيراً إلى أن "جهود إقامة التعاون العسكري بين الجانبين مستمرة بهدف تثبيت استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش".

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وقال الغانمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة بارزا

بغداد اليوم _ متابعة

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بغداد اليوم - البصرة

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وقال مراسلنا ان " اعداد الم

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