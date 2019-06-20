2019/06/20 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p4jeZ5qv7tI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن: إذا قامت حرب بين أمريكا وإيران "احنا ناكلها" وإذا تصالحوا "هم احنا ناكلها") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن: إذا قامت حرب بين أمريكا وإيران "احنا ناكلها" وإذا تصالحوا "هم احنا ناكلها") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).