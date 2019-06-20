“بالفديو”.. هتافات حماسية لمتظاهري البصرة امام “جيش” من قوات فض الشغب

2019/06/20 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اطلق المئات من المتظاهرين في محافظة البصرة ،اليوم الخميس، هتافات احتجاجية امام قوات فض الشغب المنتشرة بالقرب من مبنى الحكومة المحلية في البصرة.

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