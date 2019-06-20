بدءاً من السبت المقبل.. الحرارة تعاود الارتفاع من جديد

2019/06/20 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة اطلعت عليه وكالة النبأ للأخبار، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً في المناطق كافة فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 42 مْ وفي البصرة 44 مْ".

وأضاف، ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً بالمناطق كافة وترتفع الحرارة قليلا في الوسط وبضع درجات في الشمال ولا تتغير في الجنوب".

أما طقس الأحد فيكون بحسب الأنواء الجوية "صحواً في المناطق كافة ودرجة الحرارة ترتفع قليلا في الوسط والشمال وبضع درجات في الجنوب".

وأشار البيان الى، ان "طقس الأثنين سيكون صحواً وترتفع درجات الحرارة قليلاً".

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