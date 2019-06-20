المثنى: تدريسي يحصل على براءة اختراع لمعالجة السرطان

2019/06/20 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كرمت مديرية تربية المثنى، احد التدريسيين في المحافظة، والذي تمكن من الحصول على براءة اختراع لايجاده طريقة لمعالجة سرطان الثدي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزراة التربية، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم الخميس، ان "وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وافقت على منح التدريسي في ثانوية الانوار التابعة لتربية محافظة المثنى الباحث رعد سعد جهاد على براءة اختراع حول ايجاد (طريقة لمعالجة سرطان الثدي) بالتعاون مع أساتذة في جامعة القادسية".

واضاف البيان، ان "الباحث استخدم مركبات كيميائية خاصة تساعد على معالجة الامراض المستعصية لاسيما اورام الثدي السرطانية الخبيثة .انتهى/ ع

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