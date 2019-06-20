التعاون الاقتصادي وتوفير فرص العمل ابرز محاور لقاء صالح بمسؤول تركي

2019/06/20 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع مسؤول تركي، الخميس، التعاون الاقتصادي وتوفير فرص العمل للعراقيين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، الخميس وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها واكد ضرورة التكامل الاقتصادي وتطوير روابط البنى التحتية كسبيل لتحقيق السلام والامن والازدهار بين دول المنطقة".واشار الى "اهمية تعزيز وتوسيع مستوى التعاون التجاري بين العراق وتركيا، فضلاً عن مساهمة الشركات التركية في اعمار العراق، والافادة من خبراتها في المجالات المختلفة، بما يضمن تنشيط الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل.



بدورها، تطرقت الوزيرة الى الاجراءات المتخذة بشأن الصادرات التركية الى العراق، مؤكدة اهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

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