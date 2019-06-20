2019/06/20 | 12:09

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وصول نيجرفان بارزاني الى بغداد

تأریخ التحریر: : 2019/6/20 11:58

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{بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى العاصمة بغداد للتباحث مع الرئاسات الثلاث بجملة من القضايا المشتركة.

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