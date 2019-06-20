السجن 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين لمتهم بتجارة المخدرات في واسط

2019/06/20 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلنت محكمة جنايات واسط، اليوم الخميس، عن إصدارها حكما بسجن متهم بتجارة المخدرات 6 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.وقالت المحكمة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “محكمة جنايات واسط وبتاريخ ١٦/٦/٢٠١٩ أصدرت حكما بالسجن على المجرم (ر.ر) بالسجن لمدة ستة سنوات وبغرامة مقدارها عشرة

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