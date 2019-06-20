2019/06/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات واسط، الخميس، بالسجن 6 سنوات بحق المجرم رافد رزاق عبدالصاحب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات واسط تقضي بالسجن 6 سنوات بحق رافد رزاق عبدالصاحب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات واسط تقضي بالسجن 6 سنوات بحق رافد رزاق عبدالصاحب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).