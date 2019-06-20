الخارجية المصرية تندد بتصريحات اردوغان بشأن وفاة مرسي

واتهم شكري الرئيس التركي بتبني فكر الإخوان الذي "اعتنقته القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء".
واوضح، ان" هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة".وشدد، على أن" تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندر والسخرية، فالأمر برمته يضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق".يشار الى ان اردوغان قال إن الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي، قتل ولم يمت بشكل طبيعي.انتهى..م.م
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