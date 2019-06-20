الخارجية المصرية تندد بتصريحات اردوغان بشأن وفاة مرسي

2019/06/20 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال شكري في تصريحات صحفية، إن" حديث الرئيس التركي المشكك في طريقة وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تعكس رغبته في "التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل".واضاف شكري، ان" كلام أردوغان "المرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان".

واتهم شكري الرئيس التركي بتبني فكر الإخوان الذي "اعتنقته القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء".

واوضح، ان" هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة".وشدد، على أن" تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندر والسخرية، فالأمر برمته يضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق".يشار الى ان اردوغان قال إن الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي، قتل ولم يمت بشكل طبيعي.انتهى..م.م

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