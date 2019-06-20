“بالفديو”.. متظاهرة بصرية تتحدى المسؤولين الفاسدين: لستم رجالاً ولا نخشاكم

2019/06/20 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق وجهت المتظاهرة البصرية المعروفة باسم (ام احمد)، رسالة الى المسؤولين الفاسدين في الحكومة الاتحادية وحكومة البصرة المحلية، كما دعت الشباب في المحافظة الى الخروج والالتحاق بالتظاهرات.

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