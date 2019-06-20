2019/06/20 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية.وذكر إعلام الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “أخبارا ورد من قبل مواطن بسرقة دراجته النارية من أمام داره في إحدى المناطق السكنية في المدينة”، لافتا إلى “تشكيل فريق برئاسة قائد شرطة محافظة المثنى وبعد المتابعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية وكالة خطوة برس.

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