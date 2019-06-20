نيجرفان بارزاني في بغداد… بحث الملفات العالقة بين الإقليم والمركز

2019/06/20 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق وصل #نيجرفان_بارزاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة #بغداد، في أول زيارة بعد انتخابه رئيساً لإقليم #كردستان.وأفادت مصادر #سياسية لـ”الحل العراق“، بأن «نيجرفان بارزاني وصل اليوم إلى […]

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